Росстат заявил о падении безработицы ниже исторического минимума Росстат: безработица в январе обновила исторический минимум и составила 3,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в России в январе 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,6%, следует из доклада Росстата. До января текущего года последний минимум был зафиксирован в ноябре 2022 года - на уровне 3,7%.

В январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составил 3,6% (без исключения сезонного фактора), — говорится в документе.

Отмечается, что в январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы поступил проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ», в котором предлагается сделать акцент на предотвращении безработицы. Согласно корректировкам, в российском законодательстве появятся дополнительные категории граждан, которые смогут получить помощь от служб занятости. В частности, такая возможность появится у людей, находящихся в поиске лучшего рабочего места, а также у работников, которых могут уволить.