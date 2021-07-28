Росстат подтвердил превышение роста цен на бензин уровня инфляции

Цена бензина за неделю с 20 по 26 июля выросла в среднем по России на 0,27% при нулевой инфляции. Две предыдущие недели она также превышала средний по России уровень роста цен, свидетельствуют данные Росстата.

В целом в июле цены на бензин выросли на 0,68%, с начала года его стоимость выросла на 5,15%. Уровень инфляции при этом составил 4,59%. В прошлом месяце рост цен на бензин был ниже уровня инфляции.

Дизельное топливо в отличие от бензина тоже растёт в цене, но находится ниже уровня инфляции с начала года. Но уже вторую неделю дизель дорожает на 0,2%. В итоге с начала июля стоимость дизельного топлива выросла на 0,68% при инфляции в 0,38%. А с начала года цена на дизель поднялась на 3,26% при инфляции 4,59%.

Ранее сообщалось, что биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 опять обновилиисторические максимумы. Стоимость АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну.