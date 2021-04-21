Росстат назвал продукты, на которые за неделю взлетели цены

https://static.news.ru/photo/432be1ae-a2e9-11eb-b858-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Морковь, капуста белокочанная, картофель и яйца подорожали с 13 по 19 апреля сильнее всего. Данные содержатся в отчёте Росстата.

Морковь подорожала на 1,7%, капуста — на 1,6%, картофель — на 1,5%. Повысились на 1,5% цены на яйца, на 0,6% на баранину, на 0,5% на свинину, сахар и лук, приводит данные ведомство.

Яблоки подорожали на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,3%, огурцы — на 0,2%. На 0,1% выросла цена на варёные колбасы, мясные и фруктовые консервы. Подешевели на 1,4% помидоры, на 0,2% водка и на 0,1% молоко.

Экономисты предрекали существенное подорожание в ближайшие два года сои, масличных культур, зерна. Цены растут уже десять месяцев подряд. Рост цен на продукты достиг уровня июня 2014 года.

Как сообщалось ранее, молдавские вина, фрукты, овощи и прочие товары могут вырасти в цене для россиян до 20%, предупредили местные бизнесмены. Причиной стало введение таможенной пошлины, а точнее отмена нулевой пошлины.