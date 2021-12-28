Росстат изменит перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчёте инфляции

Росстат внёс изменения в перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчёте инфляции, а также незначительно расширил его. Число позиций для расчёта индекса потребительских цен за месяц увеличилось с 556 до 558. Туда вошли 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных и 137 услуг. Как сообщается на сайте ведомства, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объёмов реализации лекарственных препаратов и с учётом предложений Минздрава России.

Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства, 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, введены три новые услуги, пользующиеся спросом, в том числе поездка на отдых в Египет или стоимость месячного абонемента в фитнес-центр. Одновременно исключены такие позиции, как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте.

Также было принято решение объединить близкие товары-представители, имеющие схожие средние цены и динамику их изменения. Например, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию «творог», позиции пива и сигарет также объединены в соответствующие общие позиции.

Ранее сообщалось, что Росстат с января 2022 года внесёт изменения в расчёт еженедельного индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться так же, как и месячный ИПЦ, что позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому росту цен за месяц. Кроме того, в 2022 году начнётся эксперимент по расчёту официальной инфляции на основе информации из онлайн-касс или чеков. До этого методология расчёта оценки недельной инфляции учитывала изменения средних цен по стране.

Ранее Росстат сообщил о сокращении числа россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ или ниже. В 2019 году доля таких работников составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель снизился до 2,5%, или 689,6 тысячи человек. Минимальный размер оплаты труда в этом году составляет 12 792 рубля, уточняет ведомство. С 1 января 2022 года он вырастет до 13 890 рублей. При этом в Росстате уточнили, кто входит в 2,5%, получающих зарплату на уровне МРОТ и ниже. В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край. В этих трёх регионах доля небольших зарплат составляет около нуля. Далее следуют ЯНАО и ХМАО — 0,3 и 0,4% соответственно.