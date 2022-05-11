Росстат: инфляция привела к росту цен на потребительские товары на 11%

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

По данным Росстата, с начала 2022 года цены на товары потребления выросли на 11,78% на фоне инфляции. Таким образом, картофель стал дороже на 1,8%, репчатый лук подорожал на 1,6%, а яблоки — на 1,5%. Представители федеральной службы зафиксировали рост цен на детское питание на 1,1%, на сметану и чёрный чай — на 0,8%, а также на поваренную соль — на1,3%.

На 0,4% увеличились цены на пшеничную и гречневую крупу, ржаной хлеб и сливочное масло. Питание в кафе, столовых, закусочных стало дороже на 0,3%. Отмечается рост цен на сосиски, сардельки и водку на 0,2%, говядину, макаронные изделия и колбасы — на 0,1%.

При этом специалисты Росстата зафиксировали снижение стоимости куриных яиц на 3,5% в период с 30 апреля по 6 мая. Также за этот срок на 1% подешевел сахар.

Ценовые показатели на бензин с 30 апреля по 6 мая упали на две копейки, составив 50,72 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива в России не изменилась, сказано в отчёте Росстата.

Среди непродовольственных товаров подорожало туалетное мыло — на 1,9%, зубная паста — на 1,4%, а также хозяйственное мыло и спички — на1,7%. Отмечается рост цен на туалетную бумагу и стиральные порошки на 0,5%, а также на гигиенические прокладки — на 0,9% и детские подгузники — на 0,4%. Кроме того, подорожали шампуни — на 1,4%, мужские носки — на 0,4% и сигареты с фильтром — на 0,1%.

При этом в России упали цены на телевизоры на 0,9%) и смартфоны — на 0,8%.

В среднем стоимость путёвок в дома отдыха и пансионаты выросла на 2,5%, в санатории — на 2,4%.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. Он отметил, что по итогам текущего года экономические показатели могут упасть от 8,8% до 12,4%.