https://static.news.ru/photo/2cfa2040-cfe5-11e9-be5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная служба государственной статистики вновь зафиксировала продовольственную дефляцию. В июле цены снижались на 0,3%, а в августе этот показатель составил уже 1%. Об этом сообщается в материалах Росстата .

При этом в Росстате пояснили, что на динамику цен повлияла низкая стоимость сезонных товаров.

Цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель — на 22,4%, морковь — на 22,2%, лук репчатый — на 20,7%, свёклу — на 16,7%, виноград — на 16,0%, огурцы — на 12,1%. Вместе с тем увеличение цен на апельсины составило 2,8%, на чеснок — 1,8%, — указано в сообщении.

Снижение цен на овощи и фрукты отмечается в большинстве регионов России. Самые дешёвые сезонные продукты можно приобрести в Тульской области. Овощи там подешевели на 17,7%.

Во Владимирской, Калининградской и Ярославской областях — на 16,0–16,5%.

4 сентября Росстат зафиксировал в РФ недельную дефляцию в 0,1%. Стоимость некоторых продуктов питания немного снизилась, однако с начала года рост цен составил 2,4%, писал News.ru.