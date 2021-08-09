Россияне заняли в торговых сетях 28 млрд рублей за месяц

В июле в России было выдано 28 млрд рублей кредитов, которые оформляются непосредственно в торговых точках. Об этом сообщает «Коммерсант».
Рост
Партнёр международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton Анастасия Терехина уточнила, что доходы населения не растут в отличие от стоимости товаров и люди покупают нужные вещи в долг. На рост выдачи кредитов повлияло и возобновление продаж заграничных туров среднего и экономкласса после открытия чартеров в Турцию, сказала она, отметив, что эти услуги традиционно продавались в кредит, оформленный в турагентстве.
Ранее сообщалось, что банк может отказать заёмщику в ипотеке, если он уже взял кредит на первоначальный взнос. Об этом рассказал директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.
По его словам, банки внимательно изучают долговую нагрузку клиента, а при таком кредите она существенно возрастает, что создаёт риски. В результате организация может либо вообще отказать в ипотечном кредите, либо уменьшить его сумму.