Банк может отказать заёмщику в ипотеке, если он уже взял кредит на первоначальный взнос. Об этом рассказал директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков, пишет РИА Новости.

Банки настороженно относятся к таким заёмщикам. Кроме того, дополнительный кредит повышает долговую нагрузку клиента и увеличивает возможность просрочки, — цитирует его агентство.

По его словам, банки внимательно изучают долговую нагрузку клиента, а при таком кредите она существенно возрастает, что создаёт риски. В результате организация может либо вообще отказать в ипотечном кредите, либо уменьшить его сумму.

Грибков посоветовал сначала «потренироваться» в выплате кредита. При этом нужно каждый месяц откладывать не меньше той суммы, что планируется вносить в качестве ежемеcячного платежа.

Кроме того, при накоплении первоначального взноcа он рекомендовал варьировать долю дохода, идущeго в копилку. На этом основании можно сделать вывод, к какому первоначальному взноcу лучше стремиться.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце цены на вторичное жильё в России снова выросли после относительного спада в июне текущего года. Средняя стоимость жилья на «вторичке» поднялась вверх на 4%.