Россияне задолжали исторически рекордные суммы по кредитным картам «Коммерсант»: задолженность по кредитным картам в РФ достигла рекордных 225 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем проблемной задолженности по кредиткам достиг рекордных 225 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро». Просрочка по выплате займов обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля.

Из данных БКИ следует, что в количественном выражении оказались просрочены почти 6% всех выданных кредиток. По словам экспертов, это максимум с октября 2022 года.

Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин полагает, что в скором времени банки начнут менять политику выдачи кредитных карт в области массового сегмента на фоне возникших в нем проблем. По его словам, именно в этой категории наблюдается серьезный дисбаланс.

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В то же время руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко заявила, что роста просрочек не наблюдается.

В мае этого года, даже с учетом сезонности и майских праздников, показатели по выдачам были сопоставимы, к примеру, с февралем 2023 года. Выдаваемые лимиты — средние, структура портфеля кредитных карт сбалансирована. Роста просрочки не наблюдаем, — сказала она.

Ранее юрист Антон Палюлин заявил, что у должников не могут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке, а также еду, одежду, обувь и инструменты для работы общей стоимостью до 10 тысяч рублей. Эксперт при этом уточнил, что предметы роскоши, например, украшения, дорогостоящая техника и дизайнерские аксессуары подлежат конфискации.