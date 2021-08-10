ФНС: Россияне в 2021 году заплатят намного больше налогов

Российская экономика в этом году растёт. По прогнозам Федеральной налоговой службы, жители страны выплатят намного больше налогов. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину доложил руководитель ФНС Даниил Егоров.

ФНС предсказывает рост поступлений налогов в консолидированный бюджет России в 2021 году на 4,5 трлн рублей — до 25,5 трлн рублей. По итогам первого полугодия они выросли более чем на 29%, составив 12,8 трлн рублей, говорится на сайте правительства.

Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%. <...> В сравнении с «допандемийным» 2019 годом рост составил более 15%, — сообщил Егоров.

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за шесть месяцев составили почти 29 млрд рублей, а за весь 2021 год Федеральная налоговая служба ожидает из этого источника 70 млрд рублей, добавил глава ФНС.

Ранее сообщалось, что в ФНС России считают, что россияне должны получать налоговые вычеты по упрощённой схеме.