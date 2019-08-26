https://static.news.ru/photo/53f1aa50-c8ac-11e9-8b95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банки выдали 1,64 млн кредитов на приобретение потребительских товаров в июле 2019 года. Показатель на 0,3% меньше, чем за аналогичный период в 2018-м.

По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, — говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на официальном сайте организации.

В НБКИ добавили, что больше всего потребительских кредитов получили жители Москвы (74,8 тыс. оформленных документов), Московской области (69,4 тыс.) и Краснодарского края (61,9 тыс.).

Самое заметное уменьшение выдачи кредитов (среди 30 субъектов — лидеров по объёмам данного вида кредитования) за отчётный период зафиксировано в Алтайском (–8,8%) и Ставропольском (–8,1%) краях и Иркутской области (–6,4%).

Ранее News.ru сообщал, что ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.