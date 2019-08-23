https://static.news.ru/photo/c909d114-c6ef-11e9-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.

В исследовании аудиторской компании FinExpertiza говорится, что новый механизм отсрочки платежа будет пользоваться популярностью среди жителей всех 44 регионов, где доля просроченной задолженности растёт. Наиболее востребованы ипотечные каникулы будут в республиках Северного Кавказа, поскольку именно там низкий уровень зарплат, а безработица, наоборот, высокая, пишет газета « Известия ».

При этом в крупнейшие российские банки в первый месяц работы механизма уже начали обращаться клиенты с просьбой реструктуризировать жилищный займ по новым выгодным условиям. Их количество пока исчисляется единицами, большинство ограничивается консультациями.

Новый закон об ипотечных каникулах позволяет заёмщикам, оказавшимся в трудном положении, обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита на полгода без начисления штрафов. Информация об отсутствии платежей за этот период не будет учитываться в кредитной истории, а залоговую недвижимость у заёмщика изъять не смогут.

Как ранее писал News.ru, рынок ипотеки по-прежнему сокращается. В январе–июне 2019 года россияне взяли 576 тыс. новых займов для покупки жилья, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.