Россияне стали избавляться от квартир в Сочи

Срок владения вторичным жильем в Сочи снизился с пяти лет в прежние годы до года-двух. Эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков объяснил такую тенденцию повышенной активностью инвесторов, которые целенаправленно скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист отметил, что сочинская «вторичка» за последние пять лет подорожала более чем в два раза. Больше всего в городе выросли цены на объекты, располагающиеся не на первой береговой линии, а «в каких-то неудобных местах, но в пешей доступности от моря»

До этого собственники владели недвижимостью дольше, а сейчас много объектов, которые приобретались специально для перепродажи, — объяснил Флутков.

Ранее сообщалось, что частное жильё, сдающееся в аренду, подорожает на 30–50% в Краснодарском крае. Такой прогноз дал управляющий партнёр компании-застройщика Андрей Колочинский. Причиной подорожания станет то, что с 1 августа в отели и санатории перестанут пускать непривитых граждан. Это станет пусковым фактором для роста цен на рынке арендного жилья в регионе, считает эксперт.

На июль средняя стоимость аренды жилья в сутки в Сочи составляла 4 тыс. рублей, в Геленджике — 3,4 тыс. рублей, в Анапе — 2,5 тыс. рублей. С введением ограничений стоимость аренды квартир в Сочи в среднем может вырасти с 3,5–4 тыс. рублей в сутки до 5–6 тыс. рублей в сутки.