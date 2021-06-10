Россияне стали игнорировать пенсии

https://static.news.ru/photo/e20f38e0-ca8d-11eb-9e21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии. Так, в 2020 году число соответствующих обращений сократилось вдвое по сравнению с ожидаемым, пишет «Коммерсант».

Такая тенденция была замечена и в 2019 году, аналитики связывают это с пандемией коронавируса. Влияние также оказало отсутствие информирования граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. В негосударственных пенсионных фондах считают, что это функцию должен выполнять Пенсионный фонд России.

В НПФ также заявили, что информировать россиян о наступлении пенсионных оснований не получается из-за того, что существуют категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Согласно данным Банка России, объём выплат накопительной пенсии незначительно вырос.

Эксперты также полагают, что количество обращений за накопительной частью пенсии возрастёт с окончанием пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины.