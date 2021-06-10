Россияне стали игнорировать пенсии

Россияне стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии. Так, в 2020 году число соответствующих обращений сократилось вдвое по сравнению с ожидаемым, пишет «Коммерсант».
Такая тенденция
В НПФ также заявили, что информировать россиян о наступлении пенсионных оснований не получается из-за того, что существуют категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Согласно данным Банка России, объём выплат накопительной пенсии незначительно вырос.
Эксперты также полагают, что количество обращений за накопительной частью пенсии возрастёт с окончанием пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины.