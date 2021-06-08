Россиянам поднимут пенсии

Пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины. Как рассказал агентству ПРАЙМ юрист Алексей Петропольский, 1 августа государство проведёт перерасчёт пенсионных выплат для работающих пенсионеров, в августе размер их страховых пенсий подрастёт.
По словам эксперта, пенсию поднимут максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), это около 300 рублей.
Беременным женщинам
На детей 8–16 лет будут выдавать около 5650 рублей. Но это коснётся только неполных семей.
Правда, есть ещё одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, — сказал юрист.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) обратились к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам. По мнению председателя организации Михаила Шмакова, президент должен «устранить несправедливость».