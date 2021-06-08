Россиянам поднимут пенсии

https://static.news.ru/photo/7539d80e-7580-11eb-b804-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины. Как рассказал агентству ПРАЙМ юрист Алексей Петропольский, 1 августа государство проведёт перерасчёт пенсионных выплат для работающих пенсионеров, в августе размер их страховых пенсий подрастёт.

По словам эксперта, пенсию поднимут максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), это около 300 рублей.

Беременным женщинам могут по поручению президента РФ Владимира Путина выплатить материальную поддержку в размере 6350 рублей. С 1 июля на такую помощь также могут рассчитывать и россиянки, которые встали на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель).

На детей 8–16 лет будут выдавать около 5650 рублей. Но это коснётся только неполных семей.

Правда, есть ещё одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, — сказал юрист.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) обратились к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам. По мнению председателя организации Михаила Шмакова, президент должен «устранить несправедливость».