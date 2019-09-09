https://static.news.ru/photo/6d064a80-d2e0-11e9-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний уровень просроченной задолженности более чем на 30 дней по кредиткам в России за январь — июнь текущего года увеличился до 3%.

Согласно данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в прошлом году данный показатель достигал 2,1%.

Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года поставили рекорд по количеству выданных карт — 1 млн ед., тогда как годом ранее были выданы «скромные» 760 тыс. карт, — говорится в исследовании.

Аналитики предполагают, что таким образом банки хотят выполнить бизнес-планы, а также подготовиться к введению новых ограничительных мер по «показателю долговой нагрузки».

По данным БКИ, объём выдачи кредиток за первые семь месяцев 2019 года составил более чем 350 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 250 млрд рублей, а в 2017 году он достигал примерно 165 млрд рублей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российские банки увеличили выдачу кредитных карт, но сократили предоставляемые по ним суммы. Так, во втором квартале текущего года россияне получили 3 млн пластиковых карт с кредитным лимитом, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в среднем предоставленные суммы уменьшились на 6% — до 54,5 тысячи рублей.