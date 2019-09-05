https://static.news.ru/photo/4b2baec8-9893-11e9-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские банки увеличили выдачу кредитных карт, но сократили предоставляемые по ним суммы.

Так, во втором квартале текущего года россияне получили 3 млн пластиковых карт с кредитным лимитом, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в среднем предоставленные суммы уменьшились на 6% — до 54,5 тысячи рублей.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», сложившаяся динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заёмщиков и обеспокоены падающими доходами населения.

Кроме того, данная тенденция может быть связана с надвигающимся кризисом потребительского кредитования из-за роста просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%.

Ранее News.ru писал о том, что держатели кредитных карт стали активнее покупать продукты в долг. По мнению Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации, это связано исключительно с бедностью населения. При этом некоторые специалисты считают, что к покупкам еды на кредитки россияне прибегают из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или выгодные скидки.