Россияне стали чаще арендовать коммерческие помещения

В II квартале текущего года россияне в полтора раза чаще интересовались арендой коммерческих помещений по сравнению с показателями 2020-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования «Авито Недвижимость».

Отмечается, что интерес россиян к заключению подобного рода сделок вырос за текущий год на 30%. Эксперты объяснили тенденцию введением жёстких ограничительных мер в II квартале прошлого года, из-за которых многие российские компании перешли на удалённый режим работы.

В свою очередь, работа заведений общепита, розничной торговли и сферы услуг была частично или полностью закрыта. Так, интерес россиян к аренде помещений для общепита вырос в 1,7 раза и на 16% (покупка); складов – в 1,5 раза (аренда) и на 14% (покупка).

Среди городов наибольший рост интереса аналитики зафиксировали в Сочи, Москве, Екатеринбурге, а также Санкт-Петербурге и Севастополе. Эксперты также отметили рост объёмов предложения коммерческих площадей. Так, в II квартале число объектов, выставленных на продажу, увеличилось на 12% в годовом исчислении, а предлагаемых в аренду — на 27%.

Ранее сообщалось, что спрос на коммерческую недвижимость с начала этого года вырос в России на 15%. Интерес к такого рода покупкам стал расти с 2020-го, так как площади можно сдавать в аренду и не тратиться на их отделку.