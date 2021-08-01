Спрос на коммерческую недвижимость вырос в России

Инвесторы стали активней вкладываться в коммерческие помещения, чем повысили спрос на них на 15% за год. Интерес к коммерческой недвижимости стал расти с прошлого года, так как площади можно сдавать в аренду и не тратиться на их отделку, сообщают «Известия».

Причинами спроса стали рост цен на жильё, сокращение доли ликвидных объектов и привлекательность для частных инвесторов.

Люди, которые раньше покупали квартиры, сейчас уже не могут получить от них адаптированный к сегодняшнему дню уровень доходности. Поэтому вырос интерес к коммерческой недвижимости, приводит газета мнение экспертов.

В разы увеличился спрос на коммерческие площади ценой ниже 100 млн рублей. И в этом плане сыграл свою роль «перегретый» рынок жилья.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве зафиксировали более 55 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Это на 64% больше прошлогодних показателей.