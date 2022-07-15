Рекордный рост потребления алкоголя зафиксирован в России Продажи слабого алкоголя этой весной выросли на 74%, ликерных вин — вдвое

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В России значительно выросло употребление слабого алкоголя, настоек, водки и ликерных вин. Дорогие вина пьют все реже, дешевые — чаще. Пик продаж спиртного пришелся на март — апрель. NEWS.ru делится эксклюзивными данными и рассказывает, почему так произошло.

Как вырос спрос

По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2022 года в РФ продали 549 млн литров крепкого алкоголя, что на 42 млн больше, чем за тот же период 2021-го, и на 44 млн больше, чем за полугодие 2020-го. Таким образом, только за последний год повышение спроса на крепкое спиртное составило 8,3%.

Как заявил NEWS.ru глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, 2022 год побил рекорды предыдущих двух.

Это рекордное потребление алкоголя в целом [и слабого, и крепкого вместе] за три года. Мы еще не завершили пандемийный кризис, когда люди не могли выехать за границу и пить алкоголь там, как начался новый, социально-экономический, — сказал он.

Весеннее обострение

Вадим Дробиз предоставил NEWS.ru эксклюзивную статистику за эту весну.

Ликерных вин (например, кагора и массандры) с марта по май купили на 110% больше, чем весной прошлого года. Это рост более чем в два раза.

Слабоалкогольных напитков (джин-тоника и подобных с содержанием до 9% спирта) приобрели на 74% больше.

Ликероводочных изделий крепче 25% (горькие настойки, старки) — на 23,8%.

Водки — на 8,2%.

Коньяка — на 3%.

Прочего крепкого спиртного (виски, рома, текилы, граппы, промышленных самогонов и т. п.) — на 16,8%.

Шампанского и игристых вин — на 4,7%.

Обычных столовых вин — на 1,3%.

По пиву и пивным напиткам статистика есть только за январь — март. Продажи пива выросли почти на 2% по сравнению с первым кварталом прошлого года, пивных напитков (часто это ароматизированные напитки на основе пива) — на 5,4%. Но Дробиз напоминает: пиво — самый популярный алкоголь в России. То есть в литрах это огромное повышение.

В майском чеке покупателей алкоголь занял 20%, обогнав традиционно популярные сладости и молоко, заявили NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли. Пик продаж пришелся на март и апрель, когда спрос на спиртное в магазинах (без учета баров и кафе) вырос год к году на 5% и 7% соответственно. Даже май, с его традиционными шашлыками, по сравнению с мартом и апрелем оказался в отстающих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что стали покупать меньше

В то же время есть товары, спрос на которые весной упал. Винные напитки без добавления спирта стали покупать реже на 56,4%, а с добавлением — на 22,9%. Но это связано с тем, что из-за повышения акцизов на эти напитки по цене они приблизились к винам. Кроме того, их стали производить в два-три раза меньше.

Продажи фруктовых вин также сократились на 21%. Но к ним ужесточились требования и их на рынке тоже стало меньше.

Сократилось и потребление ликероводочные изделий с содержанием спирта до 25% («Бейлис», другие сладкие ликеры и настойки) — почти на 11%.

Любопытно, что в январе — мае этого года по сравнению с январем — маем 2021-го продажи коллекционных вин и вин с защищенными указаниями производств упали на 36%. Зато на 22% вырос спрос на вина демократичных марок.

Сколько алкоголя произвели для россиян

По данным ЦИФРРА, с января по май 2022 года, без учета пива и пивных напитков, было произведено на 8,2% алкоголя больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ликерных вин выпустили на 420% больше (но в общем объеме производства и потребления их доля невелика).

Шампанского и игристых вин — на 24,7%.

Слабоалкогольных напитков — на 61,4%.

Ликероводочных изделий (более 25% спирта) — на 22,4%.

Водки — на 9,3%.

Коньяка — на 17,3%.

Пива и пивных напитков — на 2%.

В то же время производство обычных столовых вин сократилось на 2,3%, а ликеров и сладких настоек (до 25% спирта) — сразу на 55%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические причины роста продаж

Дробиз рассказал NEWS.ru, как обычно экономические спады в РФ отражаются на алкогольном рынке.

«Все идет примерно по одному сценарию. Резкий рост курса валют, затем падение импорта на 35–40%, заместительный рост производства российской продукции, снижение потребления винодельческой продукции в нижнем ценовом сегменте, рост потребления слабоалкогольных напитков», — рассказывает он.

Импорт винодельческой продукции обычно восстанавливался через два года после этого, говорит Дробиз. Это происходило небыстро, потому что его потреблял в основном средний класс. Оживал и «рынок крепкой мужской алкогольной продукции»: возвращались джин, виски, текила и абсент.

Но в 2020 году в России начала складываться особая ситуация. Средний класс, привыкший активно употреблять алкоголь за границей, остался дома из-за коронавирусных ограничений.

«До этого за рубежом выпивалось неимоверное количество алкоголя. В результате весь этот алкоголь россияне купили на родине. Поэтому импорт тогда вырос на 20–25%, и производство тоже», — отметил Дробиз.

А сейчас, в 2022-м, продажи ликерных вин, шампанского и слабоалкогольных коктейлей выросли из-за ухода и подорожания импортной винной продукции.

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Психологические причины

В начале года у россиян было ощущение, что пандемия вот-вот закончится и они наконец-то вздохнут с облегчением. Однако этого не случилось. Наоборот, людей пугают ядерной войной и голодом, а алкоголь остается самым известным антидепрессантом. Он «подравнивает психическое состояние», говорит психиатр член Национальной Наркологической Лиги Александр Шуров.

«Кого-то алкоголь успокаивает. Легкие напитки — типа бокальчика вина перед сном — расслабляют, снимают стресс. Днем людей отвлекает работа, а вечером, когда они приходят домой, им становится грустно, печально. Так как у нас алкоголь относительно еды недорогой и доступен почти в каждом магазине, гораздо проще купить бутылку, чем сходить к психиатру или психотерапевту», — сказал он.

В то же время количество впервые выявленных алкоголиков, как и число осложнений, связанных с алкоголизмом, снижается, отмечает специалист. То есть люди пока не спиваются, а «подлечивают» свое психическое состояние. Но и это довольно быстро приводит к возникновению зависимости, поясняет Шуров.

Слабый алкоголь, потребление которого сильно растет, больше популярен у подростков, пожилых людей и женщин, напоминает нарколог.

Управляющий партнер консалтинговой компании SMG Consulting Андрей Стась добавляет: алкоголем люди начинают заменять прежний досуг. Раньше мы больше времени и денег тратили в магазинах известных западных брендов и кинотеатрах, показывавших западное кино. Теперь на повестке — застолья.