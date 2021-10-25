Россияне отдают на погашение кредитов более трети дохода

С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27% до 35%. Россияне стали лучше платить по кредитам, но в некоторых регионах начал расти размер микрозаймов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Общероссийского народного фронта.

Как указано в исследовании ОНФ, по итогам первого полугодия 2021 года задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. Наиболее закредитованными регионами страны стали Тыва, Калмыкия, Ленинградская область, Удмуртия и Чувашия. Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют Чечня, Дагестан, Ингушетия, Крым и Севастополь.

Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сейчас в среднем по стране на одного заёмщика приходится 2,1 кредита. Показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста сильно замедлились, чему способствуют видоизменение программы льготного ипотечного кредитования, решения ЦБ о повышении надбавок к коэффициентам риска и рост ключевой ставки.

Как отметили эксперты ОНФ, повышению долговой нагрузки способствовал и рост среднего размера кредитов. Например, по ипотеке средний чек достиг 3,25 млн рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 16,9%, а за год — на 31%. Средний размер потребкредита также установил новый максимум и с начала года вырос на 34,9%, а за год — на 41,7%.

Микрокредитование показало нейтральную динамику, хотя в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов растёт средний чек «займов до зарплаты». Как пояснила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, заёмщики, которым банки отказывают в кредите из-за высокого показателя долговой нагрузки, всё чаще идут за средствами на микрофинансовый рынок, где кредиторы более лояльны. По её словам, многие заёмщики-банкроты имеют два-три просроченных кредита в банке и несколько десятков просроченных займов в МФО.

Деньги на микрофинансовом рынке дороже, скатывание в дефолт происходит быстрее. Существует риск перехода таких неразумных заёмщиков на нелегальный рынок, — подчеркнула эксперт.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что серьёзного ужесточения кредитной политики банков, которая в прошлом году привела к оттоку части заёмщиков в МФО, пока не наблюдается, но на фоне новых ограничений исключать этого нельзя.

Между тем россияне начали лучше платить по своим долгам: средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021 года снизился на 0,3% и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2%. Улучшение платёжной дисциплины в ОНФ связывают прежде всего с психологическим фактором: после сложностей первого локдауна большинство заёмщиков понимают, к каким последствиям может привести просрочка, и пересматривают финансовую стратегию.

Ранее в Госдуме прошёл первое чтение законопроект, наделяющий Центробанк РФ полномочиями ограничивать объём выдаваемых банками кредитов и микрозаймов. В случае принятия этого закона ЦБ на основании решения совета директоров сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение квартала. При этом ограничения не коснутся кредитов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также ипотеки и кредитов, выдаваемых под залог транспортного средства.