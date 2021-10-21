ЦБ РФ может получить право ограничивать выдачу потребительских кредитов

В Госдуме прошёл первое чтение законопроект, наделяющий Центробанк РФ полномочиями ограничивать объём выдаваемых банками кредитов и микрозаймов. Об этом говорится на сайте ГД. Таким образом законодатели намерены снизить угрозы финансовой стабильности России.

Целью законопроекта является введение дополнительного макропруденциального инструмента, действие которого будет направлено на предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия этого закона, ЦБ на основании решения своего совета директоров сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение квартала.

При этом отмечается, что ограничения не коснуться кредитов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также ипотеки и кредитов, выдаваемых под залог транспортного средства. Главным образом, закон направлен на борьбу с необеспеченными потребительскими кредитами.

Ранее банки попросили ЦБ отложить на год обязательное открытие счетов и выдачу кредитов через Единую биометрическую систему. Они должны внедрить эти услуги с 1 января, но сталкиваются с проблемами из-за неготовности технологических решений.