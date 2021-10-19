Россияне назвали самые надёжные способы разбогатеть

Россияне продолжают считать самым надёжным способом повысить доходы возможность больше и лучше работать. При этом растёт число верящих в то, что благосостояние можно повысить с помощью инвестиций на фондовом рынке, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования «Сбер Управление Активами».

Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек, на вопрос можно было давать несколько вариантов ответа. Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). В возможность собственного бизнеса верят 44,8%, а в инвестиции на фондовом рынке — 38,6%.

При этом доля людей, намеренных зарабатывать деньги на финансовом рынке, в 2021 году заметно увеличилась: в 2019 году такого мнения придерживалось только 26,6% участников, а в 2020 году — 29,5%. Чаще других об инвестировании заявляют люди в возрасте от 18 до 30 лет (57,9%). Больше всего людей, готовых вкладывать деньги в ценные бумаги, живёт в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Ранее эксперт назвал основные ошибки начинающих инвесторов, среди которых — нежелание изучать отчётности компаний, отсутствие диверсификации портфеля и ожидание быстрого заработка. Кроме того, начинающие инвесторы слишком сильно полагаются на интуицию и не уделяют внимание анализу рынка и макроэкономической статистике.