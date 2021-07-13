Цена «квадрата» в новостройках Старой Москвы обновила рекорд

Средняя стоимость на квартиры в новостройках Старой Москвы без учета элитного сегмента впервые превысила отметку в 300 тыс. рублей за кв. м. и составила 301,9 тыс. рублей. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья».

Средняя стоимость на квартиры в новостройках Старой Москвы без учета элитного сегмента впервые превысила отметку в 300 тыс. рублей за кв. м. и составила 301,9 тыс. рублей. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья».

В «Циан» подтвердили данный рекорд для жилплощади, расположенной в Старой Москве. По их оценкам, средняя стоимость «квадрата» в этом районе составила 300,4 тысяч рублей.

При этом по итогам прошлого месяца уровень цен существенно не поменялся. На рынке недвижимости столичных новостроек в последнее время наблюдается снижение темпов роста стоимости, сообщают эксперты «Азбуки жилья».

Во втором квартале 2021 года прирост составил 6,1% к первому. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость в столичных новостройках подорожала на 35,2%.

Наибольший прирост произошел в сегменте комфорт-класса, отмечают аналитики. Цены там увеличились на 11,6% - до 253,5 тысяч рублей. В бизнес-классе стоимость за «квадрат» поднялась на 7% (до 357,1 тысяч рублей).

В элитном сегменте жилья ситуация, напротив, произошел небольшой ценовой спад. За последние три месяца цены за кв. м. снизились на 2,7%, опустившись к отметке в 688,8 тысяч рублей.

К концу второго квартала 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках в старых границах Москвы достигла 405,6 тысяч рублей. Положительная разница по сравнению с первым и вторым кварталом 2020 года составила 11,5% и 31,6% соответственно.

Ранее стала известна стоимость 10 самых дорогих столичных объектов, предложенных на продажу. Средняя цена за квадратный метр элитной недвижимости составила порядка 2,5 млн рублей.