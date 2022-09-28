Россияне массово снимают наличные: стоит ли складывать их дома Высокий спрос на «живые» деньги фиксируется впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиент снимает деньги в банкомате

Новости о частичной мобилизации резко подняли спрос россиян на наличные. Иметь небольшой запас «живых» денег и правда нужно, говорят эксперты, но снимать все со счетов не стоит. Почему? Расскажет NEWS.ru.

О чем говорит статистика ЦБ

Центробанк впервые с начала марта зафиксировал повышенный спрос россиян на наличные. По итогам пятницы, 23 сентября, объем бумажных денег в обращении в России вырос на 114,2 млрд руб., а днем ранее — на 132,1 млрд. В последний раз сопоставимый рост наблюдался 4 марта — тогда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.

Всего за три дня с момента объявления президентом Владимиром Путиным о частичной мобилизации объем наличных в обращении увеличился на 260,5 млрд руб.

Почему люди запасаются наличкой

Россияне, снимающие деньги со счетов, могут опасаться:

— блокировки банковских карт;

— приостановки работы самих банков;

— дефицита наличности (снимая деньги, люди сами провоцируют дефицит в кассах и банкоматах, вынуждая всех остальных тоже снимать деньги);

— дефицита товаров (по аналогии с деньгами), что побуждает граждан опять готовиться к закупкам.

Оправданы ли эти опасения

Экономический журналист Семен Новопрудский:

Спрос на наличные всегда резко растет при глобальной неопределенности. Россияне реагируют на мобилизацию точно так же, как на карантин в разгар COVID-19. Запас наличных в условиях санкций, конечно, нужен, но риск того, что деньги с карт не получится снять, невелик. У ЦБ есть полный контроль над печатным станком, и любой дефицит наличности можно покрыть быстро. Риска блокировки карт внутри России тоже нет.

Эксперт аналитического центра университета «Синергия» кандидат экономических наук Екатерина Федюкович:

Отключение карт привело бы к коллапсу всей экономической системы, так как основная часть платежей осуществляется в безналичной форме. Но пока предпосылок нет. В стране действует национальная платежная система, что является серьезной защитой от внешнего влияния. А вот краткосрочный дефицит наличности при всеобщей панике очень вероятен. Впрочем, текущий ажиотажный спрос на наличность кажется временным. Иметь запас наличности на всякий случай, видимо, стоит. Если же снимать все сбережения, риски потери, воровства и физической порчи вырастут.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Нехватки наличности в банках нет. При повышенном спросе ЦБ России всегда может пополнить ее запасы у них. При крайней необходимости вместо безналичных средств ЦБ может заказать производство дополнительных купюр у Гознака, без увеличения общей денежной массы в стране.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал:

Хранить деньги «под матрасом» сегодня максимально неэффективно. В последние месяцы стало весьма популярно частное инвестирование в производство, но это требует определенных навыков и знаний, поэтому не слишком подходит для новичков. Из традиционных для России вариантов остаются драгметаллы и недвижимость. Драгметаллы — исторически надежный формат сбережения средств. Тем более серебро сейчас торгуется привлекательно низко, а золото неизменно стабильно — скачков на рынке нет.

Как менялся объем наличных в обращении

Исторический рекорд по росту обращения наличных случился 25 февраля 2022 года — тогда их объем вырос на 1,4 трлн руб. Подобного в России не видели как минимум с 2011 года. Для сравнения: в самый разгар кризиса 2014 года, после резкого повышения ключевой ставки до 17% объем наличности вырос на 209,2 млрд руб. 18 декабря и на 490,6 млрд руб. — 19 декабря.

По мнению экспертов, спрос на наличность немного снизится, как только россияне поймут дальнейшее развитие событий. А именно: будет ли введено военное положение и не введут ли новые внутренние экономические ограничения для рядовых граждан.

На 1 июля 2022 года объем наличной денежной массы в стране уже достиг 14,1 трлн руб. Это примерно соответствует показателям начала 2022 года.