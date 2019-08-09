https://static.news.ru/photo/466c4740-bc00-11e9-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исследования показали, что россияне в четыре раза чаще пользуются банкоматами для внесения, чем для снятия наличных.

Как говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами. Число клиентов, которые вносят деньги на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие наличных также упало на 18%. Аналитики отмечают, что растёт интерес пользователей к использованию «пластика» в качестве платёжного инструмента.

Самыми популярными операциями в банкоматах после внесения и получения наличных в этом году стали запрос о балансе карты, платежи по счетам и денежные переводы. При этом среди услуг по-прежнему лидирует оплата мобильной связи, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Банк России рекомендовал участникам платёжного рынка обмениваться информацией о своих клиентах при денежных переводах, чтобы пресекать мошеннические схемы.