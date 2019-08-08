Участникам платёжного рынка необходимо обмениваться информацией о номере платёжной карты и номере мобильного телефона своих клиентов при денежных переводах, чтобы таким способом пресекать мошеннические схемы. Соответствующие рекомендации выпустил Банк России.
Операторам по переводу денежных средств, формирующим сообщение, также рекомендуется включить данные о номере карты или банковского счёта, с которого произошло списание,
Как писал News.ru, Центробанк убрал попавшие ранее в так называемый чёрный список имена 151 финансиста, чья деловая репутация не соответствовала требованиям регулятора. Их реабилитацией из чёрного списка занимается специальная комиссия по рассмотрению жалоб от бывших собственников и топ-менеджеров банков и других финансовых организаций.