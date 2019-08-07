https://static.news.ru/photo/4f99ef0e-b906-11e9-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк убрал попавшие ранее в так называемый чёрный список имена 151 финансиста, чья деловая репутация не соответствовала требованиям регулятора. Об этом говорится на сайте Банка России.

Реабилитацией из чёрного списка занимается специальная комиссия по рассмотрению жалоб от бывших собственников и топ-менеджеров банков и других финансовых организаций. С начала работы комиссии в январе 2018-го к ней поступило 396 обращений, из них 351 связано с деятельностью кредитных организаций, 45 – с действиями некредитных, сообщает регулятор.

Комиссия удовлетворила 151 жалобу, 15 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения жалобы, — указывает Центробанк.

Имя недобросовестного финансиста могут убрать из чёрного списка, тем самым снова разрешив ему работать в сфере финансов, по закону, если доказана непричастность конкретного человека к принятию решений, повлёкших негативные последствия для финансовой организации, например, санации или отзыву лицензии.

ЦБ за последние шесть лет вывел с рынка порядка 500 банков и несколько десятков страховых компаний. По состоянию на середину прошлого года в чёрном списке значились имена почти 6,4 тысячи человек, включая экс-руководителей некредитных финансовых организаций, сообщал ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов.