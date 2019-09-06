Один из руководителей фракции КПРФ в Госдуме, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, поневоле заставил поволноваться всех, кто так или иначе думает о пенсии, которую россиянин уже получает или же которая только вырисовывается в туманном будущем. А к таковым в общей сложности, можно смело предположить, относится, пожалуй, всё население РФ.

По данным депутата, в околоправительственных кругах создаются планы, нацеленные на ужесточение и без того крайне непопулярной пенсионной реформы, стартовавшей в прошлом году под радостный шум и рукоплескания Чемпионата мира по футболу в Москве.

Согласно оценке парламентария, в стране «опять началась подготовка к следующему удару по нашим людям, которые достигают пенсионного возраста». В качестве своего рода идейной артподготовки к этой мере Рашкин посчитал озвученные главой Минздрава Вероникой Скворцовой свежие данные об увеличении продолжительности жизни россиян: у женщин — до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.

Депутат назвал свои усилия по расследованию столь не случайного совпадения «разведкой боем» и определил, что в кабинете министров Дмитрия Медведева уже готова рабочая группа, перед которой поставлена задача — в обозримые сроки собрать анализ полученного госбюджетом эффекта от начавшейся реформы. Конечная цель — по сути экономия на пенсионерах, настоящих и будущих, а именно — фактическое уменьшение бюджетных отчислений в Пенсионный фонд.

Сергей Лантюхов/News.ru

У меня есть сведения, что создана группа, — заверил депутат.

Подтвердить её документально он пока отказался. Однако при этом не усомнился, что она «один в один, на 100%» представляет собой тех же лиц, чиновников и экспертов, причастных к первому этапу пенсионной реформы.

Одним из явных слабых звеньев реализации реформы стали неувязки с повышением пенсий для уже вышедших на пенсию. Сначала, как было обещано на старте реформы её разработчиками, для всех категорий пенсионеров по мере её поэтапного осуществления замаячило ежегодное увеличение пенсий на 1000 рублей. Затем и от Минфина, и от Пенсионного фонда пошли разъяснения, что о «повальном» увеличении речи не идёт, а имеются в виду пенсии неработающих пенсионеров.

Таким образом, самые предварительные результаты реформы дали основания в Госдуме констатировать, что, как отметил Валерий Рашкин, на первом этапе абсолютно не были выполнены продекларированные задачи. А о до сих пор незакрытой, пресловутой «чёрной дыре» в Пенсионном фонде; о его всеобщей, как и до реформы, непрозрачности с расходами и чуть ли не демонстративной роскошью его бонз — что в центре, что на местах, без устали пишут все открытые источники. На этом фоне дальнейший сценарий развития событий парламентарию видится таким — или через год, или через два (то есть под финиш нынешнего президентского срока, либо же сразу же после него) начнётся второй этап. В его ходе и предстанет во всей неумолимой реальности очередное поднятие порога пенсионного возраста уже до 70 лет. Причём одинаково — и для мужчин, и для женщин.

Сергей Булкин/News.ru

Между тем позднее источник в правительстве опроверг озвученную информацию депутата Рашкина, назвав её РИА Новости «полным бредом».

В то же время, если вникать в историю вопроса, трудно сразу отмахнуться от сомнений и тревог, — в контексте столь болезненной в социальном плане темы. Тем более, если принимать во внимание, что глава государства ещё за 3 года до объявления реформы всячески публично открещивался от инициатив финансового блока правительства и делал акцент на том, что Россия никак не готова к повышению пенсионного возраста. У многих на слуху и в памяти утверждение 16 апреля 2015 года на прямой линии: «Это значит, отработал, — в деревянный макинтош, и поехал? Это невозможно». Что не помешало ему, однако, 3 октября 2018 года подписать неоднозначный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию на 5 лет.

Настоящая пенсионная реформа — это совсем другое, чем то, свидетелями чему стали все россияне, заявил News.ru директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», доктор экономических наук Игорь Николаев.

А что касается информации о ещё одном возможном повышении выхода на пенсию до 70 лет, то, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Я просто в этом убеждён. Прозвучавшее из уст Рашкина кроме как предположением вряд ли можно назвать. Власти сейчас, по-моему, даже несколько жалеют о том, что произошло в 2018 году. Но дело ещё и в том, что они не признают ошибочности того решения, а «отыгрывать назад» не будут. В сложившейся ситуации как-то всерьёз планировать еще на 5 лет повышать возраст выхода на пенсию, причём и мужчинам, и женщинам, — ну, они же не самоубийцы, в конце концов. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

По его словам, очевидно, что резкое снижение рейтингов, причём всех властных институтов, и даже президента, которое произошло, обусловлено главным образом из-за решения по пенсионной реформе. И предпринимать в настоящее время ещё подобные шаги было бы вдвойне ошибкой, когда на горизонте выборы в Госдуму 2021 года, а за ними следуют, как известно, и президентские 2024 года.

Не думаю, что будут вноситься какие-либо заведомо непопулярные новации ранее 2028 года, — момента, когда пенсионная реформа окончательно вступит в свою силу для всех возрастных категорий. И, на мой взгляд, сказанное депутатом Госдумы, — это просто желание заработать определённые политические очки. Со стороны КПРФ, может быть, это и правильно. Но если показывать само решение, стартовавшее год назад, с точки зрения того, насколько оно было обоснованным, — этого уже будет достаточно, чтобы люди поняли весь его негативный эффект, — отметил собеседник портала.

А для этого вовсе не обязательно устраивать дополнительный шум со стороны Компартии.

Над текстом работал Алексей Голяков.