https://static.news.ru/photo/bec6d700-e89c-11e9-9cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

В России разработают нормативную базу для развития негосударственной пенсии. На её формирование уйдёт примерно год, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.

По словам депутата, парламентарии должны сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию. Одной из мер может стать введение налогового стимулирования посредством, например, увеличения максимального вычета до 52 тысяч рублей.

Впоследствии есть вероятность и государственного софинансирования взносов, сделанных добровольно. Например, можно ввести схему, когда работник вносит 5%, государство даст 1% и работодатель — 2%, пишет газета « Известия ».

Как подчеркнул президент СРО «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Константин Угрюмов, повысить уровень пенсий в стране можно только за счёт законодательной работы по развитию дополнительного пенсионного обеспечения. Согласно расчётам организации, если граждане будут добровольно копить на пенсию в течение длительного времени, они имеют шанс повысить коэффициент замещения утраченного заработка до 46–56% с нынешних 36%.

Эксперт отметил, что НПФ смогут позволить россиянам рассчитывать на получение второй пенсии. Для экономики же это станет необходимым инвестиционным ресурсом в виде длинных денег.

Как ранее писал News.ru, Минтруд планирует с 1 апреля 2020 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению. Повышение коснётся почти 4 млн пожилых граждан, из которых 3,2 млн имеют социальные пенсии.