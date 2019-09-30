Министерство труда и социальной защиты РФ планирует с 1 апреля 2019 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению.
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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко ранее усомнилась в способности россиян накопить на пенсию, писал News.ru. Матвиенко посчитала, что низкие доходы значительной части граждан России не позволяют им выделить часть на увеличение пенсионного обеспечения в будущем. Этот факт, по мнению спикера, не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте.