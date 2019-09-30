https://static.news.ru/photo/e66d5464-e374-11e9-a2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует с 1 апреля 2019 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда, индексация коснётся почти четырёх миллионов пожилых граждан, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии. Повышение проведут в соответствии с уровнем прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — на 7%, по предварительным расчётам ведомства.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко ранее усомнилась в способности россиян накопить на пенсию, писал News.ru. Матвиенко посчитала, что низкие доходы значительной части граждан России не позволяют им выделить часть на увеличение пенсионного обеспечения в будущем. Этот факт, по мнению спикера, не позволит в полной мере задействовать законопроект о гарантированном пенсионном продукте.