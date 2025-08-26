Россиянам рассказали, ждать ли снижения цен на бензин Энергетик Юшков: цены на бензин вряд ли будут снижаться в ближайшее время

Цены на бензин вряд ли будут снижаться в ближайшее время, несмотря на корректировку цен на бирже, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он объяснил, что это скажется исключительно на компаниях, которые торгуют с АЗС.

Несмотря на корректировку цен на бирже, это все-таки биржевая торговля, она мало коррелирует с розничными ценами. То есть это важно для самих компаний, которые продают топливо для АЗС. Потому что они приобретают топливо только через биржу и сейчас зачастую вынуждены торговать в убыток. В рознице, к сожалению, цена не снижается, и ситуация для потребителей довольно неприятная. Стоимость бензина с начала года в рознице выросла выше, чем уровень инфляции. По дизелю укладывается в уровень инфляции, — сказал Юшков.

Он уточнил, что корректировка цен на бирже косвенно важна для потребителей, так как независимые АЗС не смогут долго торговать в убыток и закроются. По словам энергетика, в рознице можно ожидать замедление роста цен, но не остановки или снижения.

Поэтому, к сожалению, цена и дальше будет расти. Вопрос лишь в том, обгонит инфляция ее или нет. Пока что у нас, наоборот, дефляция. Если в начале года было девять с лишним процентов инфляции, то сейчас где-то 8,8%. Примерно такая тенденция, — сказал Юшков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по фактам завышения розничных цен на топливо в отдельных регионах России. Контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.