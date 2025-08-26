Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:22

Россиянам рассказали, ждать ли снижения цен на бензин

Энергетик Юшков: цены на бензин вряд ли будут снижаться в ближайшее время

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Цены на бензин вряд ли будут снижаться в ближайшее время, несмотря на корректировку цен на бирже, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он объяснил, что это скажется исключительно на компаниях, которые торгуют с АЗС.

Несмотря на корректировку цен на бирже, это все-таки биржевая торговля, она мало коррелирует с розничными ценами. То есть это важно для самих компаний, которые продают топливо для АЗС. Потому что они приобретают топливо только через биржу и сейчас зачастую вынуждены торговать в убыток. В рознице, к сожалению, цена не снижается, и ситуация для потребителей довольно неприятная. Стоимость бензина с начала года в рознице выросла выше, чем уровень инфляции. По дизелю укладывается в уровень инфляции, — сказал Юшков.

Он уточнил, что корректировка цен на бирже косвенно важна для потребителей, так как независимые АЗС не смогут долго торговать в убыток и закроются. По словам энергетика, в рознице можно ожидать замедление роста цен, но не остановки или снижения.

Поэтому, к сожалению, цена и дальше будет расти. Вопрос лишь в том, обгонит инфляция ее или нет. Пока что у нас, наоборот, дефляция. Если в начале года было девять с лишним процентов инфляции, то сейчас где-то 8,8%. Примерно такая тенденция, — сказал Юшков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по фактам завышения розничных цен на топливо в отдельных регионах России. Контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.

цены
экономика
Россия
топливо
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
На польско-белорусской границе ранен военный
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.