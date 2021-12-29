Россиянам рассказали, в какой валюте хранить сбережения

Сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, рассказал агентству ПРАЙМ глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, альтернативой также могут послужить валюты «второго эшелона» — швейцарский франк и иена. При этом небольшую часть накоплений всё равно стоит держать в рублях, на случай, если вдруг экстренно понадобятся.

Коган отметил, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов, что приведёт к укреплению американского доллара. Так, на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе доллар США по отношению к евро уже подорожал с 1,19 до 1,13.

Так что факт остаётся фактом — сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро, — сказал специалист.

По мнению экономиста, альтернативой доллару и евро могут стать швейцарский франк и иена, также есть перспективы роста и у норвежской кроны. Коган назвал эти валюты «вторым эшелоном».

Ранее Михаил Коган дал совет, как уберечь свой бюджет в условиях растущей инфляции. Эксперт считает, что в текущих экономических реалиях сложно советовать зарабатывать больше, поэтому надо пойти от обратного и перейти на осознанное планирование бюджета, копить, используя самые консервативные инструменты инвестирования, и не пренебрегать дисконтами и скидками. Чтобы следить за расходами, нужно завести дневник покупок и трат.