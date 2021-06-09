Россиянам рассказали, как получить деньги по «старому» пенсионному возрасту

https://static.news.ru/photo/dc74f412-5538-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получить деньги, накопленные по время формирования накопительной пенсии в период с 2002 по 2014 год, россияне могут по достижении пенсионного возраста и при соблюдении ряда условий. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Эксперт напомнил , что средства накопительной части пенсии, которые выплачивал за работника работодатель или он сам, собирались в одном из НПФ или в ПФР. Там их инвестировали, в результате чего возникал доход. Эти деньги можно получить сейчас.

Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определённого срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий, — отметил Горлин.

Для получения денег следует обратиться с заявлением в ПФР или НПФ, то есть туда, где находятся деньги пенсионера.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста было оправданным, хоть и непростым. По его словам, другие страны ввели подобные меры раньше России.