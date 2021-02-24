Россиянам предлагают давать по три тысячи рублей на продукты

Россияне, которые уже получают жилищные пособия, могут получать и деньги на продукты. С такой инициативой выступил Союз потребителей, обратившийся в Минпромторг.
Общественники выступают с инициативой компенсировать малоимущим часть затрат на продукты. Это касается тех людей, у кого доля платежей за коммуналку в семейном доходе составляет 22% и более,
Эту часть населения государство уже признало нуждающейся, им компенсируют часть трат. Союз потребителей предлагает этим же гражданам перечислять ежемесячно по три тысячи рублей и разрешать их тратить на отечественные продукты.
Проект обойдётся бюджету в 9 млрд рублей в месяц либо в 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустят уже с апреля. Так государство сможет подержать и нуждающихся, и отечественную пищевую промышленность.
Им не нужно будет просить помощи от государства. Это в разы дешевле и эффективнее, чем при «вертолётной» раздаче денег — всем поровну, так средств точно надолго не хватит, — уверен глава Союза потребителей Пётр Шелищ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что идея поддержки нуждающихся продуктами заслуживает внимания. Об этом заявила ведущий научный сотрудник РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Гришина.