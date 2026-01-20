Атака США на Венесуэлу
20 января 2026

Россиянам ответили, как может измениться ставка по коротким вкладам

Финансист Бархота допустил снижение ставки по коротким вкладам до 14,4%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам может опуститься к 14,4% уже к началу марта, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, порогом, после которого депозиты теряют привлекательность, является ситуация, когда разница между доходностью по вкладу и инфляцией составляет менее пяти процентных пунктов.

Я думаю, что к 1 марта мы можем ожидать, что средняя максимальная ставка по депозитам опустится к уровню 14,5–14,4% и в дальнейшем тоже будет снижаться. В целом порог чувствительности для вкладчиков, когда они уже считают вклады неинтересными, наступает, когда реальная процентная ставка, то есть ставка по депозитам за вычетом инфляции, начинает составлять меньше пяти процентных пунктов. То есть это ситуации, когда, например, ставка по депозитам 12%, а инфляция 8%. В этом случае может действительно отмечаться локальный отток вкладов. Скорее всего, банки не допустят этого, и они будут варьировать средние ставки таким образом, чтобы сохранять привлекательность для вкладчиков, — пояснил Бархота.

Отдельную динамику он спрогнозировал для долгосрочных вкладов, срок которых превышает 18 месяцев. По мнению эксперта, ставки по таким продуктам, если они не являются специальными акционными предложениями, будут находиться на уровне или даже немного ниже доходности 12-месячных депозитов.

С прогнозом по долгосрочным вкладам ситуация намного сложнее. Скорее всего, ситуация будет такова, что ставки, если это не какая-то специальная акция, будут сопоставимы со вкладамами на срок 12 месяцев, может быть, даже чуть пониже. При этом для банков принципиальное значение имеет вовсе не сумма вклада, а возможность снятия и пополнения. То есть депозиты без возможности снятия и пополнения будут оцениваться как наиболее желанные. Следовательно, ставка по ним будет наиболее привлекательной, — резюмировал Бархота.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых. В свое время именно трехмесячные вклады оставались последним инструментом, где доходность превышала 15% годовых. В топ-20 банков максимальная ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 18% годовых.

