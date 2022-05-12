Россиянам назвали сроки и причины ослабления рубля Аналитик Сыроваткин: рубль может начать слабеть из-за смягчения политики Банка России

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Велика вероятность того, что период укрепления рубля подходит к концу и в ближайшее время россияне увидят откат валютных курсов. Причины и сроки ослабления рубля назвал в беседе с агентством ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.

По словам эксперта, главным фактором, сыгравшим в пользу рубля и способствовавшим его укреплению, стал избыток предложения валюты при сравнительно низком спросе. Теперь же Центробанк начал постепенно отменять валютные ограничения, в связи с чем курс рубля оказался слишком крепким с точки зрения доходов экспортёров и с позиции наполнения бюджета.

Сыроваткин предполагает, что в перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на неё начнёт расти, поскольку импортёры уже налаживают новые цепочки поставок. Процесс будет происходить медленно, однако совокупность факторов позволит стабилизировать рубль в отношении доллара на уровне, близком к 70, а во второй половине 2022 года довести курс до 85-90 за доллар.

Ранее газета The Washington Post написала о том, что гегемония Запада, которая продолжается вот уже 200 лет, может закончиться в 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии. По мнению автора материала, доминирование Запада основывалось на его экономической мощи, но в ближайшие десятилетия ситуация изменится.