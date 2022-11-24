Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать до конца года Экономист Беляев с 1 декабря могут вырасти цены на продукты длительного хранения

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

В России с 1 декабря начнут дорожать так называемые «праздничные» продукты длительного хранения. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он предположил, что наибольший рост цен ждет рыбные деликатесы.

Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря. <...> Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры, — сказал экономист.

Он также допустил подорожание игристых вин, коньяка и копченостей. Рост цен, по мнению Беляева, составит около 10%.

Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет, — сказал эксперт.

Что касается овощей и фруктов, то они вырастут в цене на 5%, допустил экономист.

Ранее Михаил Беляев заявил, что введение акциза на сахаросодержащие напитки приведет к увеличению цен на газировку в магазинах. Он добавил, что в то же время акциз позволит обеспечить прямое поступление денег в бюджет и оградит людей от чрезмерного потребления сахара.