Россиянам начнут по-новому выдавать кредиты с 2022 года

В 2022 году будет кардинально изменён подход к исчислению полной стоимости кредита. По данным Центробанка, законопроект, ужесточающий требования, может быть принят уже в I квартале будущего года. Поправки коснутся в том числе принципов расчёта полной стоимости кредита и рекламы кредитных продуктов. В банках и МФО поддерживают повышение прозрачности при выдаче займов, но опасаются роста теневого сектора, пишут «Известия».

Как заявил представитель Центробанка, Банк России, Минфин и законодатели работают над документом, уточняющим порядок расчёта полной стоимости кредита. Поправки внесут ясность в реальную стоимость кредита и упростят выбор предложения на рынке. В ЦБ ожидают, что законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию и принят в первом квартале 2022 года.

Так, в расчёт стоимости кредита предлагается включать любые иные платежи заёмщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если заём выдаётся при условии получения и оплаты дополнительных услуг. Кредитор, предлагающий дополнительные услуги к договору, будет обязан предложить вариант кредита без этих услуг с соответствующим расчётом его стоимости. Сам заёмщик должен иметь возможность отказаться от дополнительных услуг в срок до пяти календарных дней после первого платежа по кредитному договору. А рекламировать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита.

В Росбанке отмечают, что к определению дополнительной услуги необходим единый подход, что позволит избежать различных толкований закона и различных подходов со стороны банков. Для самих же правил необходим переходный период, поскольку изменения приведут к увеличению среднерыночных значений стоимости кредитов.

Глава МФК «Займер» Роман Макаров заявил, что нововведение ограничит доходы компаний, чья прибыль от дополнительных услуг составляет существенную долю общего объёма прибыли. Кроме того, можно ожидать оттока игроков из реестра и роста теневого сегмента. Другие эксперты отмечают, что математическое значение полной стоимости кредита не несёт информирующей функции для потребителя и не позволяет оценить реальную сумму переплаты. А расчёт стоимости по максимальной ставке не позволит кредиторам предоставлять льготные ставки, поощряющие добросовестное поведение. В то же время аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков полагает, что инициатива будет способствовать росту конкуренции среди банков и усилит охлаждение рынка потребкредитования, поскольку заёмщики смогут видеть реальный объём переплаты.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй назвали средний уровень зарплаты россиянина, который решил взять кредит. В первой половине 2021 года этот показатель составил 28 тысяч рублей. Среднее значение долговой нагрузки российских заёмщиков в этот же период составило 25,63%: комфортным считается значение до 30%, а критическим — 50%.