В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на продукты питания

https://static.news.ru/photo/063a6012-a425-11eb-812f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства сообщило, что ценовая динамика основных категорий продовольствия в 2021 году останется в пределах общей инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

Изменение цен будет умеренным благодаря принятым российским правительством мерам. Как отмечается, решения кабмина уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания.

Так, цена на пшеницу с начала года упала на 4,2%–4,7%. Стоимость муки снизилась на 3,7%, благодаря чему хлеб не подорожал. Снижение цен на зерно в скором времени отразится на стоимости кормов, благодаря чему мясо и молочная продукция также подешевеют.

Снижение стоимости кормов — благоприятный фактор в том числе для производителей птицеводческой продукции — мяса и яиц, — добавили в министерстве.

Кроме того, стабильными остаются цены на сахар и рафинированное бутилированное подсолнечное масло. В будущем этому поспособствуют разработанные Минсельхозом меры поддержки производителей и наращивание объёмов производства конечной продукции за счёт увеличения посевных площадей под сахарной свёклой и подсолнечником.

Ранее стало известно, что производители снизили цены на куриное мясо в связи со снижением спроса.