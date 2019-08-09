Роспотребнадзор посоветовал россиянам внимательнее относиться к условиям кредитов, которые они берут. В ряде случаев более выгодные, на первый взгляд, параметры могут обернуться финансовыми потерями в будущем.
Одной из таких ловушек могут стать кредиты в иностранной валюте, которые имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые. Однако граждане, получающие заплату в рублях, могут пострадать из-за колебаний курса,
Опасность может представлять и плавающая ставка. В этом случае проценты по кредиту ниже, однако, если финансовая система окажется в кризисе, ставка может существенно увеличиться.
Помимо этого, напомнили в Роспотребнадзоре, кредиты могут выдаваться под залог приобретаемого имущества. Невыполнение обязательств по выплатам может привести к потере того, на что кредит был взят.
Ещё одной ловушкой могут стать экспресс-кредиты. Решение об их выдаче банки принимают быстро и при минимуме информации о заёмщике. Однако и процентные ставки в этом случае намного выше. В связи с этим за товар придётся существенно переплатить, при этом есть риск не рассчитать собственные финансовые возможности.
В случаях, связанным с кредитными картами или услугой овердрафта, в случае просрочки деньги идут сначала на уплату комиссии и только потом направляются на погашение основной суммы долга, уточнили в ведомстве. Там также указали на то, что банки часто предоставляют льготный период, в течение которого проценты не начисляются.
Ранее News.ru писал, что больше половины россиян имеют непогашенные перед банками долги. Основная масса заёмщиков — люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, как правило, это жители сёл и небольших городов.