Россиян предупредили о взрывном росте стоимости ипотеки в этом году

Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. На ситуацию, в частности, повлияет рост цен на жильё на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — на 19%. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав программу льготной ипотеки после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой.

По словам экспертов, за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. На ситуацию могут повлиять и геополитические риски: в случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.

При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По её словам, проблему доступности жилья можно решить за счёт расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил запустить программу бессрочной льготной ипотеки на уровне не выше 5% для массовых новостроек. Начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышёва предложила продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 1 июля 2022 года, указывая, что спрос на неё будет сохраняться в регионах, где цены на недвижимость росли менее заметными темпами.

Также возможен запуск специализированных программ для сотрудников бюджетных организаций и дополнительное субсидирование ставок от девелоперов: как заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, подобные программы предлагаются и самими банками в борьбе за клиентов.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку. Депутат предлагает создать такой вид кредитования для покупки вторичного жилья.