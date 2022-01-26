В Госдуме предложили создать льготную ипотеку на вторичное жильё

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку. Депутат предлагает создать такой вид кредитования для покупки вторичного жилья, пишут «Известия».

Политик предложил создать льготную программу для приобретения вторичного жиль в тех населённых пунктах, где нет активного жилищного строительства. Также можно рассмотреть для таких территорий действие всех льготных программ.

Свою инициативу депутат аргументирует тем, что действующие льготные ипотечные программы распространяются лишь на новостройки, вторичное жильё под них не попадает. Исключением является только Дальневосточный федеральный округ. В населённых пунктах, где не строят жильё, люди лишены господдержки, считает парламентарий.

Минстрой на это сообщил, что инициатива требует детальной проработки. В том числе должны быть учтены обеспечение безопасности, качества и комфорта проживания. Также зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко уточнил, что к реализации инициативы нужно подходить с максимальной осторожностью, так как это может ускорить темпы разогрева рынка недвижимости.

Ранее крупные риелторские компании обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить тратить пенсионные накопления на покупку жилья. Риелторы считают необходимым создать федерального оператора, который бы использовал средства пенсионных начислений россиян на приобретение жилья, земельных участков, а также на строительство.