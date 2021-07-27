Россиян предупредили о серьёзном подорожании квартир

Квадратный метр жилой площади может вырасти на 7-8% из-за высокого спроса на квартиры в массовом сегменте. Такое мнение высказала руководитель ипотечного кредитования Юлия Судакова в интервью LIFE.

По словам эксперта, до конца лета цены останутся стабильными, а с приходом деловой активности поползут вверх.

Несмотря на негативные факторы, до конца этого года стоимость квадратного метра может дополнительно увеличиться на 7–8%. Спрос по-прежнему превышает предложение, особенно в массовом сегменте, — сказала Судакова.

Однако, несмотря на ухудшение условия по ипотечному кредитованию, у покупателей может вырасти интерес к небольшому жилью. Люди предпочтут покупать малогабаритную недвижимость, чтобы потом скопить деньги и купить квартиру нужной площади.

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2021 года лидерами по снижению предложения на вторичном рынке стали Челябинск, Красноярск и Екатеринбург. На «вторичке» в июне 2021 года среди городов-миллионников России на продажу было выставлено более 174 тыс. объектов.