Россиян предупредили о резком подорожании сотовой связи

Минимальный тариф сотовой связи в Росси вырос на 16% до 326 рублей. На фоне пандемии операторы стремились сделать услуги более доступными, а сейчас начали повышать цены, сообщает «Коммерсант».

Компании, предоставляющие услуги связи, в свою очередь, отмечают , что с ростом тарифа выросло и количество услуг, а подорожание гораздо менее отмечается в дорогих сегментах.

Самая доступная связь наблюдается в Москве, ЯНАО, ХМАО, Магаданской и Сахалинской областях. В столице доступность связи объясняется не низкими тарифами, а выросшими зарплатами. Самая дорогая связь оказалась в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

Доходы операторов стали расти ещё в I квартале этого года — на 15,9%, до 109,5 млрд рублей. При этом общий доход от услуг связи в России вырос только на 2,6%, до 453,8 млрд рублей. Позитивная динамика связана с ростом тарифов пропорционально увеличению потребления трафика.

Абоненты выбирают тарифы с более объёмными пакетами, отмечают операторы, что также влияет на увеличение тарифа. Также роль играет постоянная модернизация инфраструктуры, для чего закупается импортное оборудование, и рано или поздно это должно было найти отражение в повышении цен на услуги связи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году рост цен на услуги связи для россиян фиксировался в районе 10%. В этом году расходы увеличатся ещё на 15–16%.

,