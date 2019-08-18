https://static.news.ru/photo/5088680a-c216-11e9-a24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com

Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов рассказал, что Москва готова подключиться к переговорам о торговом соглашении с Лондоном после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Абрамов пояснил, что Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО (Всемирной торговой организации) независимо от того, в каком формате произойдёт Brexit, пишут « Известия ».

Как писал News.ru ранее, английское издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщило, что страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов в случае «жёсткого» Brexit. Также есть вероятность протестов в связи с возвращением к жёсткой границе между Великобританией и Ирландией и задержкой грузов на границах