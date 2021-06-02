Россия вошла в топ-10 по росту цен на жилье

Россия вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на жилую недвижимость на вторичном рынке. Об этом свидетельствует исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.
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Лидером списка пятый квартал подряд стала Турция со значением +32%, второе место заняла Новая Зеландия (+22,1%), а третье - Люксембург (+16,6%).
Аналитики также зафиксировали в 12 странах из 56 рост цен с начала года, выраженный двузначными числами. По их данным, в целом за год стоимость вторичного жилья в мире увеличилась в среднем на 7,3%.
Напомним, в начале 2020 года Россия была на 15 месте данного списка со значением в +7,1%, а в конце - на четвёртом с ростом в +14%.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года рекордно выросла — на 24,4%.