Россия вошла в топ-10 по росту цен на жилье

https://static.news.ru/photo/841c9f24-c390-11eb-b44b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на жилую недвижимость на вторичном рынке. Об этом свидетельствует исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, страна заняла девятое место с показателем +11,1%. Эксперты связывают такой рост с высоким покупательским спросом, которому способствовали программы государственной поддержки ипотечного кредитования и снижения ставок по ипотеке.

Лидером списка пятый квартал подряд стала Турция со значением +32%, второе место заняла Новая Зеландия (+22,1%), а третье - Люксембург (+16,6%).

Аналитики также зафиксировали в 12 странах из 56 рост цен с начала года, выраженный двузначными числами. По их данным, в целом за год стоимость вторичного жилья в мире увеличилась в среднем на 7,3%.

Напомним, в начале 2020 года Россия была на 15 месте данного списка со значением в +7,1%, а в конце - на четвёртом с ростом в +14%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года рекордно выросла — на 24,4%.