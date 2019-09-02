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Добыча нефти в августе 2019 года в России сократилась в среднем на 127 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей с организацией стран-экспортёров нефти и их союзников (ОПЕК+). Показатель соответствует обязательствам по сделке на 56%.

Как сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в июле в РФ сокращение нефтедобычи составляло 273 тысячи баррелей в сутки, что составило почти 120% от показателей, заданных договором ОПЕК+.

В абсолютном исчислении Россия нарастила объемы нефтедобычи в августе на 1,2% в месячном выражении и на 0,7% в годовом.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. 2 июля 2019 года договор был продлён до апреля 2020 года. Россия в рамках сделки должна постепенно сократить добычу до показателя на 228 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года.

Об особенном подходе к выполнению договора с ОПЕК в августе ранее рассказал глава Минэнерго Александр Новак, как писал News.ru. Министр объяснил не соответствующее целевым показателям августовское сокращение перевыполнением плана по сделке в июле.