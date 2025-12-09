Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок В 2025 году в Россию ушло 96% экспорта грузинских яблок

Россия купила 96% яблок, отправленных Грузией на экспорт, в 2025 году, говорится в отчете статистического ведомства Geostat, которое передали в эфире BM.GE. В целом грузинские производители поставили в РФ 13,7 тыс. тонн плодов, что в три раза выше показателя прошлого года и максимум с 2009-го.

Стоимость поставок достигла $8,7 млн (671,2 млн рублей), что также стало рекордом за последние 17 лет. К концу года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составил $2,1 млрд (162 млрд рублей).

РФ считается крупнейшим покупателем грузинских яблок. Еще 1,5% приобретает Белоруссия, 1,3% достаются Армении, и около 1% — Турции. Небольшие покупки яблок в 2025 году также совершили Казахстан и Ирак.

