09 декабря 2025 в 18:45

Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок

В 2025 году в Россию ушло 96% экспорта грузинских яблок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия купила 96% яблок, отправленных Грузией на экспорт, в 2025 году, говорится в отчете статистического ведомства Geostat, которое передали в эфире BM.GE. В целом грузинские производители поставили в РФ 13,7 тыс. тонн плодов, что в три раза выше показателя прошлого года и максимум с 2009-го.

Стоимость поставок достигла $8,7 млн (671,2 млн рублей), что также стало рекордом за последние 17 лет. К концу года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составил $2,1 млрд (162 млрд рублей).

РФ считается крупнейшим покупателем грузинских яблок. Еще 1,5% приобретает Белоруссия, 1,3% достаются Армении, и около 1% — Турции. Небольшие покупки яблок в 2025 году также совершили Казахстан и Ирак.

Ранее стало известно, что экспорт химической продукции и зерна из России покажет наиболее значительный рост к 2040 году. Согласно прогнозу экспертов, поставки товаров химпромышленности увеличатся на 95,8% в сравнении с 2025-м.

Также в России посчитали, сколько стране принесет экспорт мясной продукции. Ожидается, что в 2025 году эта цифра достигнет около $2 млрд. Эксперты отмечают, что показатель пока уступает зерновому экспорту, но преимущество кроется в высокой добавленной стоимости.

