Россия стала предпоследней по уровню оптимизма бизнесменов

Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики оказался одним из худших. Об этом свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, сообщает РБК.
Так, оптимистично
При этом оптимизм российских предпринимателей вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны. Всего в стране опросили руководителей 121 компании разного уровня.
Первое место рейтинга занял Китай, на втором оказались США, тройку лидеров замкнула Индонезия. Всего в исследовании участвовали 300 стран, их представители должны были ответить на ряд тематических вопросов.
Ранее сообщалось, что уровень пессимизма среди представителей крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, такой показатель стал минимальным за всё время наблюдений.