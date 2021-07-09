Россия стала предпоследней по уровню оптимизма бизнесменов

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Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики оказался одним из худших. Об этом свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, сообщает РБК.

Так, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год лишь 28% из опрошенных представителей бизнеса. Ниже этот показатель только у Японии — 17%.

При этом оптимизм российских предпринимателей вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны. Всего в стране опросили руководителей 121 компании разного уровня.

Первое место рейтинга занял Китай, на втором оказались США, тройку лидеров замкнула Индонезия. Всего в исследовании участвовали 300 стран, их представители должны были ответить на ряд тематических вопросов.

Ранее сообщалось, что уровень пессимизма среди представителей крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, такой показатель стал минимальным за всё время наблюдений.